Iltempo.it - Cesare Ragazzi, addio al re dei capelli. Ecco lo spot cult degli anni Ottanta | VIDEO

È morto ieri sera all'età di 83, l'imprenditore e personaggio televisivo protagonista dellotelevisivo ''70 e '80 sull'"idea meravigliosa" per risolvere il problema della calvizie.si è spento per un malore improvviso nella sua casa di Bazzano, nel Bolognese. Era diventato famoso per l'invenzione e la promozione pubblicitaria di una innovativa protesi tricologica che con un trapianto non invasivo veniva applicata direttamente sul cuoio capelluto attraverso un nastro medicale. «Un parrucchino dinaturali», come lo aveva definito, su cui era riuscito a costruire un piccolo impero economico: quando, nel 2009, la sua società fu dichiarata fallita dal tribunale di Bologna, aveva aperto ben 80 centri in Italia e otto all'estero per un totale di 700 dipendenti, il tutto partendo da un piccolo laboratorio in Valsamoggia, nel Bolognese.