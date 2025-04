Quotidiano.net - L'esercito russo recluta 160mila giovani: una delle più grandi leve degli ultimi anni

Roma, 3 aprile 2025 - Vladimir Putin chiama alle armi: l'ha avviato unapiù importanti campagne di leva. L'iniziativa fa partesforzi dello Zar per rafforzare le forze armate del Paese, proprio mentre il conflitto con l'Ucraina continua a intensificarsi. Martedì, Putin ha firmato un decreto che autorizza l'ultima fase della leva obbligatoria, che durerà fino al 15 luglio. Durante questo periodo,uomini tra i 18 e i 30entreranno a far parteforze armate. Questo rappresenta un aumento di 10mila unità rispetto alla leva primaverile dell'anno scorso e di oltre 15mila rispetto a trefa, secondo quanto riferito dai media statali russi. La coscrizione obbligatoria non rappresenta una novità in Russia: le campagne di leva si tengono solitamente ben due volte all'anno.