Scuolalink.it - Arretrati sulle pensioni nel 2025: chi potrebbe ricevere oltre 3.000 euro

Leggi su Scuolalink.it

Ilportare non solo i consueti aumenti legati alla rivalutazione delle, ma anchesignificativi per molti pensionati, qualora la Corte Costituzionale dovesse esprimersi a favore dei ricorrenti riguardo ai tagli applicati nel 2024. Ecco cosa sta succedendo e cosa aspettarsi. Rivalutazione delle: il sistemae il contesto attuale A gennaio, lesaranno rivalutate sulla base di un tasso di inflazione dello 0,8%. Il sistema prevede incrementi in base a tre fasce di reddito: 100% di rivalutazione perfino a 4 volte il minimo (circa €2.270 al mese): aumento dello 0,8%. 90% di rivalutazione per la parte eccedente tra 4 e 5 volte il minimo (€2.270–€2.840): aumento dello 0,72%. 75% di rivalutazione per la parte eccedente5 volte il minimo (€2.