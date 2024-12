Ilrestodelcarlino.it - "Zaino sospeso", il Lions in campo per combattere il caro scuola

" è il titolo del progetto di servizio promosso dalClub Macerata Host insieme al Multidistretto 108 Italy, pensato per contribuire a mitigare il. Anche a Macerata è possibile donare materiale scolastico di qualsiasi genere – articoli di cancelleria, quaderni, libri, zaini, dizionari (anche usati, purché in buone condizioni) – da destinare alle famiglie in difficoltà. L’iniziativa è appena partita, dura fino a settembre 2025 e per partecipare è sufficiente donare uno o più prodotti nelle cartolerie, librerie e cartolibrerie, supermercati e negozi che vendono articoli di cancelleria e che aderiscono all’iniziativa: a Macerata, Buffetti (via Cioci), Bibidi Bobidi Book (corso Matteotti), Del Monte (corso Cavour), Giunti al Punto (a Piediripa, nel Val di Chienti, e in corso Matteotti in centro storico).