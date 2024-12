Ho avvelenato la mia famiglia Pranzo di Natale choc la mamma ha voluto risparmiare | la figlia in ospedale

Leggi su Caffeinamagazine.it

Unterribile, segnato da vomito, febbre alta e terribili dolori addominali. La storia la racconta una donna (che è voluta rimanere anonima) che ne è stata involontariamente causa. Il racconto inizia così: “Le costine al miele e il tacchino erano deliziosi, e tutti hanno adorato la tavola elegante. Ero così felice di ricevere tanti complimenti dai miei cari”. Un quadro idilliaco, che poi si è trasformato in un incubo.>> “Povera Helena.”. Grande Fratello, cosa sta uscendo dopo i fatti con Zeudi nella Casa. Molto male per lei“L’organizzatore del catering era preoccupato per l’igiene e la qualità del cibo, non voleva darmi gli avanzi dicendo che c’era il rischio che ormai fossero avariati, ma l’ho convinto dicendo che era solo per la mia grandeallargata e che non l’avrei tenuto più di un giorno”.