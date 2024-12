Giorgia Meloni salta la conferenza stampa di fine anno di nuovo L’attacco di Renzi e l’allusione di Italia Viva | Ritocchino?

Leggi su Open.online

C’era una volta ladi. Appuntamento attesissimo, per lo meno da tv e giornali, per poter porre le domande in sospeso da mesi a questo o quell’altro presidente del Consiglio. Consuetudine radicata nei rapporti trae potere. Rito di passaggio politico tra l’che sta per chiudersi e quello che arriva. C’era una volta perché nel 2024, per il secondodi fila, ladidel presidente del Consiglio non si farà. O meglio, si farà nell’, e dunque pare un po’ difficile chiamarla ancora così. L’scorso – anzi, questo – l’appuntamento si svolse il 4 gennaio del 2024. Lo slittamento si dovette però a cause di forza maggiore:non stava bene nell’ultimo scorcio di dicembre 2023 e dovette così rinviare per ben due volte l’incontro con la, previsto prima per il 21 e poi per il 28 dicembre.