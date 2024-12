Amadeus dal flop di Chissa chi è al successo della Corrida | Sono a Discovery per sperimentare La promessa alla vedova di Corrado

Leggi su Open.online

L’inizio zoppicante dell’ex I soliti ignoti, poi l’8% di share sfiorato la notte di Natale.è da quattro mesi a, dopo 25 anni in Rai, e già può trarre un primo bilancio di questa esperienza. Tra errori, correzioni, ritorni, prime volte. A cominciare proprio dachi è, il nome assunto sul Nove dal programma I soliti ignoti. I numeri bassi hanno impostorete e al conduttore una riflessione. Il gioco serale verrà riproposto da gennaio con alcune modifiche a cominciare dall’orario. «Se mi hanno ferito le critiche? Quando leggevo cose gratuite, sì», ammette a la Repubblica, «erano gli stessi che mi attaccavano anche se facevo il 73% di share, figuriamoci col 3. Si va avanti. Chissà chi è lo ripropongo in prima serata dal 9 gennaio in chiave diversa, per portare allegria e spensieratezza.