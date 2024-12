Oasport.it - LIVE Olimpia Milano-Olympiacos 83-84, Eurolega basket 2025 in DIRETTA: meneghini ko sul filo di lana, 21 punti di Vezenkov e 16 di Fournier decisivi

Finisce qui: l'Olimpia Milano lotta ma cede di un solo punto all'Olympiacos per 83-84! 16 punti di Mirotic e 15 di Shields, con 21 punti di Vezenkov e 18 di Evan Fournier! 83-84 TAGLIO DI MIROTIC: -1, TIME-OUT OLYMPIACOS CON 38" DA GIOCARE. 81-84 BOLMARO! TRIPLA DALL'ANGOLO, -3. 78-84 Non trema la mano in lunetta ad Alec Peters: 2/2 e +6. 78-82 SHIELDS COL FALLO! MILANO NON MOLLA, -4. 76-82 Appoggio di Alec Peters. 76-80 2/2 a cronometro fermo per Nico Mannion, con l'Olimpia Milano che non vuole mollare. 74-80 Bomba dall'angolo di Alec Peters: ancora +6! 74-77 Chiuso il 2+1, con 14 punti per Mirotic.