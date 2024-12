India, Regina Resta vince il IV Golden Ace International Award

Leggi su Ildenaro.it

Krishan Chand Sethi, fondatore e presidente del World Pictorial Poetry & Art Forum (C), ha annunciato la vincitrice del IVAceper il 2024. Si tratta di, italiana, riconosciuta per i suoi straordinari contributi alla letteratura, all’arte e alla cultura. Questo premio, conferito dal Forum che conta 34 filiali in tutto il mondo, celebra figure che hanno lasciato un segno indelebile nella comunità creativa globale.è stata premiata per la sua attività come poeta, scrittrice e promotrice culturale, il cui lavoro ha avuto un impatto significativo in Italia e all’estero. La selezione della vincitrice è stata effettuata da un comitato internazionale di esperti composto da Krishan Chand Sethi, Sunita Sethi, patrona del World Pictorial Poetry & Art Forum, Goffredo Palmerini, noto scrittore, giornalista e icona mediatica internazionale dall’Italia, che funge da consulente, Padma Shri Vishnu Pandya, ex presidente della Gujarat Sahitya Academy, che funge anche da consigliere, Williamsji Maveli, amministratore del Forum e rispettata figura letteraria.