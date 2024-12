Notizie.com - Patatine fritte, l’indagine dell’Antitrust si allarga: riflettori su snack salati e grande distribuzione

Leggi su Notizie.com

si, lenon saranno più le stesse. Gli amanti di questo finger food potrebbero rimanere sorpresi.Da sempre questo alimento è uno dei più amati, lo sgarro che si prende volentieri anche chi fa palestra o è fissato col fisico.si(Notizie.com)Lesono uno di quei classici alimenti che piace a tutti e in qualsiasi contesto. Vanno bene per diventare contorno di una bella fetta di carne, ma anche da sole comemagari per merenda. Esistono a stick o a tocchetti, ma anche quelle da sacchetto che sono molto sfiziose e adatte ad aperitivi e tanti altri modi che possono essere davvero fantasiosi.Oggi però lefiniscono al centro di un’istruttoria con l’Antitrust che alza i controlli e punta il dito.