Inaugurato a Montevarchi il nuovo centro sportivo di via Ruini

Arezzo, 23 dicembre 2024 – Sabato scorso è statoil "" impiantoin via, che sarà al servizio della società Aquila 1902. Il campo di gioco in terra è stato sostituito con un bellissimo manto sintetico all'avanguardia, dalle dimensioni 100x60 e ovviamente omologato fino alla Serie D. L'"Academy Center" potrà essere utilizzato da tutti i settori dell'Aquila, a partire dai giovanissimi fino ad arrivare alla prima squadra. Un investimento reso possibile grazie all'impegno della società e di tutti i suoi soci, che rappresenta un importante passo in avanti per lo sport locale e provinciale, oltre a migliorare le condizioni di sviluppo e di crescita dei giovani atleti aquilotti. Presente all'inaugurazione il sindaco diSilvia Chiassai Martini, che in compagnia del presidente rossoblù Angelo Livi, dell'assessore allo sport Lorenzo Allegrucci, dei dirigenti Neri e Iannelli e di Andrea Romei ha tagliato il nastro.