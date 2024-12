Che tesoretto per il Milan | Ibra gongola

Leggi su Sportface.it

Per ilpotrebbe essere in arrivo un ottimoche può portare nelle casse rossonere denaro fresco da investire sul mercato:Ilvisto nella prima parte di stagione avrebbe bisogno di nuovi innesti dal mercato per provare a risalire in maniera convinta verso l’altissima classifica. L’auspicio dei tifosi è che alla riapertura delle trattative nel primo mese dell’anno possano arrivare giocatori utili. Sia la società che Fonseca, però, sono stati di diverso avviso.Hanno già fatto sapere, infatti, come allo stato attuale delle cose non ci saranno investimenti a gennaio perché la rosa è già al completo così, al netto del ritorno di alcuni infortunati (vedi Bennacer) e dal lancio di diversi giovani dalFuturo. Dietro queste dichiarazioni di facciata c’è anche la necessità da parte della società di non poter spendere troppi soldi per un acquisto di qualità e comprare tanto per farlo non fa parte della filosofia del “Diavolo”.