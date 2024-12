Ilveggente.it - Berrettini impantanato: di nuovo al punto di partenza

, si torna sempre dove si è stati felici. Ha portato con sé la Coppa Davis. La versione in miniatura, s’intende, giacché l’insalatiera vera e propria è un po’ ingombrante da scarrozzare in giro come se niente fosse. Ma, soprattutto, Matteoha portato con sé la sua allegria, quella voglia di giocare e di vincere che forse aveva smarrito per strada ma che, per fortuna, ha poi ritrovato.: dialdi(LaPresse) – Ilveggente.itSi è visto questo, ma anche molto altro di più, al circolo Aniene di Roma, un luogo che occupa un posto molto speciale nel cuore dell’ex numero 6 del mondo. Il suodi, se vogliamo. Il tennista capitolino ha parlato spesso di quanto magico fosse il luogo in cui tutto è iniziato e ha dato continuità alle sue parole, nei giorni scorsi, facendovi ritorno dopo un bel po’ di tempo.