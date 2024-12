Digital-news.it - Guida TV Sky Cinema e NOW: The Holdovers - Lezioni di vita, Domenica 22 Dicembre 2024

22sui canaliper i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione variegata di film, adatti a soddisfare ogni tipo di spettatore. Su SkyUno HD alle 21:15 sul canale 301 e su SkyCollection HD alle 21:45 sul canale 303, Thedi, uno straordinario dramedy di formazione diretto da Alexander Payne, vincitore di un Oscar e due Golden Globe. La trama ruota attorno a un professore rigido e inflessibile, uno studente problematico e ribelle, e una cuoca dal cuore grande, costretti a passare insieme le feste di Natale in un collegio deserto. Quella che sembra una convivenza forzata si trasforma in un viaggio di scoperta e crescita reciproca, con momenti di profonda umanità e ironia che costruiscono un legame tanto inaspettato quanto speciale.