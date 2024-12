Gossipnews.tv - Ballando Con Le Stelle: La Verità Sull’Assenza di Mariotto!

Guillermoassente ancora acon le: la spiegazione ufficiale non convince, e il pubblico sospetta altro. Ecco che cosa è successo!La mancata presenza di Guillermoalla finale dicon le2024 ha lasciato molti telespettatori perplessi. La spiegazione ufficiale di Milly Carlucci, secondo cui il giudice sarebbe rimasto all’estero a causa di un infortunio al legamento, non ha convinto il pubblico, che sui social si è scatenato con commenti pieni di scetticismo.Secondo quanto dichiarato dalla conduttrice,non ha potuto partecipare alla serata finale per un incidente durante un viaggio di lavoro. Tuttavia, il pubblico si chiede: perché non coinvolgerlo almeno con un collegamento o una clip pre-registrata, come spesso accade in situazioni simili? La sua totale assenza dalla puntata ha sollevato dubbi e alimentato teorie alternative su ciò che potrebbe essere accaduto realmente.