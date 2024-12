Gamberorosso.it - Miseria e nobiltà, mitico o invivibile: così è cambiato il quartiere multiculturale di San Salvario a Torino

, Sanè tutto e il contrario di tutto. Chi dice che è in declino, per altri rimane un posto unico, con i locali migliori della città. Certo ha fatto un bel cambiamento negli ultimi vent’anni, da quando hanno cominciato ad aprire i primi locali. Fino ad allora era stato uno spazio di degrado a ridosso della stazione, dove non ci si avventurava la sera. Un periodo buio – non solo metaforicamente - che rischia di tornare, con risse e spaccio in aumento e petizioni dei residenti e dei gestori di locali. Perché qui i locali sono una roccaforte di normalità e legalità. E per fortuna resistono, anzi ne apre sempre qualcuno. A SanSa – come viene anche chiamato da chi ci vive e ci viene - la movida è un presidio, pensa un po’.Ildei migrantiUfficialmente ilSannasce a metà ‘800, dopo l’abbattimento della cinta di mura nel 1840 e l’arrivo della ferrovia da Genova, anche se la zona era abitata fin dall’epoca romana.