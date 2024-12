Ilfattoquotidiano.it - Reselling e regifting: ecco le soluzioni sostenibili per fare regali di tendenza

Manca il tempo o il budget per cercare idi Natale? Non perdetevi d’animo, la soluzione potrebbe essere già davanti ai vostri occhi. Nella corsa agli acquisti sotto il periodo natalizio, a volte, è facile non trovare l’occasione o il regalo giusto per i nostri cari, e se è vero che “conta il pensiero”, allora la soluzione potrebbe essere ilo il.Con ilc’è la possibilità di trovare ciò che cerchiamo sui siti di second-hand, una soluzione che sta diventando sempre più di. Dati alla mano infatti, una ricerca condotta da Wallapop in collaborazione con l’agenzia indipendente per ricerche marketing mUp, dimostra che la percentuale di italiani che considera l’acquisto dida un sito di second-hand è il 76%, specialmente se in buone condizioni e ad un prezzo inferiore.