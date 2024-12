Quotidiano.net - Caso Pelicot, condannato l’ex marito di Gisèle: la drogò e fece stuprare da 50 sconosciuti

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 19 dicembre 2024 – Dominiqueè stato "dichiarato colpevole" degli stupri aggravati contro l'ex moglie, nel processo sugli stupri di Mazan, che si chiude oggi ad Avignone. Cinquantuno gli imputati, accusati di aver violentato la donna drogata dalper 10 anni. Le condanne potranno andare fino al massimo previsto di 20 anni di carcere. TOPSHOT - Giseleand one of her lawyers Stephane Babonneau (R) leave the Avignon courthouse after hearing the defence's final plea at the trial of her former partner Dominiqueaccused of drugging her for nearly ten years and inviting strangers to rape her at their home in Mazan, a small town in the south of France, in Avignon, on December 16, 2024. A court in the French southern town of Avignon is trying Dominique, a 71-year-old retiree, for repeatedly raping and enlisting dozens of strangers to rape his heavily sedated wife in her own bed over a decade.