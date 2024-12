Podcast di moda | la rivoluzione sonora che ridefinisce il fashion system

Leggi su .com

Life&People.it Pensavate che, dopo blog, newsletter e social, lanon avesse altre carte da giocare per affascinare, o semplicemente incuriosire, un pubblico sempre più eterogeneo? Se la comunicazione e i media evolvono, lava di pari passo. E, se non abbiamo più tempo per leggere un libro o una rivista, allora potremo sempre ascoltare un. Non è un caso che piattaforme come Audible o Spotify abbiamo raggiunto un così grande successo negli ultimi anni. Ascoltare è meno impegnativo perché è possibile farlo nei momenti più disparati della giornata, anche mentre si è alla guida. Ci sonodi intrattenimento, di approfondimento su politica, cronaca o attualità;che parlano di storia o psicologia, passando per lo sport e anche di.Sì, perché idihanno conquistato il cuore non solo diaddicted e addetti ai lavori, ma hanno saputo catturare l’attenzione di tutte quelle persone che sono da sempre affascinate da tutto ciò che è bello e creativo, trasformando così il modo in cui percepiamo e discutiamo questo affascinante settore.