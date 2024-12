Quifinanza.it - Genoa, Dan Sucu è il nuovo proprietario del club: rilevate il 77% delle quote

Leggi su Quifinanza.it

Ilha una nuova proprietà e passa nelle mani di Danche, così come riferito da un comunicato del, è diventato azionista di maggioranza con circa il 77%. Classe 1963,è un imprenditore rumeno, di Bucarest per l’esattezza, giàdi un’altra squadra di calcio, il Rapid Bucarest. L’intera operazione ha previsto un aumento di capitale pari a 45.356.262 euro.La nuova proprietà delSul sito ufficiale delè presente un comunicato che recita: “L’imprenditore rumeno (Dan, ndr.), tramite un proprio veicolo d’investimento, ha sottoscritto per intero l’aumento di capitale di 45.356.262 euro, ottenendo in cambio una partecipazione del capitale sociale nell’intorno del 77% lasciando in minoranza i precedenti soci”. La maggioranzadelè stata principalmente rilevata da 777 partners.