Teatro, arriva in Italia il musical “Bernadette De Lourdes”

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 17 dic. (askanews) – Dopo il successo ottenuto in Francia,per la prima volta inDe”, ilche, con il suo linguaggio moderno e universale, racconta la vera storia della giovane ragazza franceseSoubirous. La versionena sarà in scena dal 16 gennaio al 16 febbraio all’Auditorium Conciliazione di Roma, per poi proseguire l’8 marzo alPalaPartenope di Napoli, il 15 e il 16 marzo alTeam di Bari e il 28, il 29 e il 30 marzo alAlfieri di Torino (biglietti disponibili su Ticketone). Ambientato nel Sud-Ovest della Francia nell’Ottocento, “De” narra la straordinaria storia di una quattordicenne che – pur vivendo nella famiglia più indigente del paesino francese in condizioni difficili, di analfabetismo e di estrema povertà – diventa una figura capace di ispirare ancora oggi milioni di persone.