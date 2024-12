Lapresse.it - Libri, ‘New York – Born back into the past’: un viaggio attraverso scatti d’epoca

Arriva in libreriathe, un volume dedicato alla città dal fascino senza tempo e in perenne trasformazione. Una Newche non si trova nei grattacieli scintillanti o nei ritmi frenetici di oggi. È la Newdi una volta, catturata dall’obiettivo di un fotografo anonimo che, decenni fa, ha percorso le strade della città immortalando volti, edifici e momenti di una metropoli in continua evoluzione.Questa visione prende vita in “Newthe past”, il volume edito da 24 ORE Cultura, con testi di Giovanna Calvenzi e Geminello Alvi. Nato dalla collezione privata di Stefano e Silvia Lucchini, il libro propone ununico: marinai in uniforme, cappotti eleganti, automobili vintage e strade di Manhattan che evocano un’epoca ormai lontana.