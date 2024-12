Unlimitednews.it - Usa, il governo dei benestanti di Trump è pronto all’insediamento

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – In vista del suo secondo mandato il presidente eletto Donaldha completato la sua squadra con più di un mese di anticipo dal cambio della guardia alla Casa Bianca previsto il prossimo 20 gennaio. Nella giornata di domani i Grandi Elettori nelle capitali dei 50 Stati si riuniranno per un voto sostanzialmente formale, con il Congresso che ratificherà i verdetti nella prima settimana di gennaio.Nella fase successiva alle elezioni del 5 novembre il magnate in un primo momento aveva nominato Matt Gaetz come segretario alla Giustizia.Quest’ultimo ha fatto un passo indietro dopo che l’avvocato Joe Leppard aveva reso noto che due sue clienti hanno raccontato agli investigatori della commissione etica della Camera che Gaetz le aveva pagate per sesso in diverse occasioni a partire dal 2017, anno in cui ricopriva il ruolo di deputato della Florida.