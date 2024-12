Oasport.it - LIVE Trento-Sada Cruzeiro, Mondiale per club volley 2024 in DIRETTA: in palio il trono iridato!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti allatestuale di, finale delperdi. Ad Uberlandia (Brasile) l’Itas Trentino ed ilsi contendono il titoloin una partita che si preannuncia spettacolare.Italiani e brasiliani si affrontano per la seconda volta nel giro di pochi giorni. Nella terza giornata della fase a gironi ilha sconfitto in cinque set l’Itas Trentino (25-19, 21-25, 25-18, 16-25, 12-15), a cui però bastava conquistare un punto per garantirsi la vittoria del girone.In semifinale ilha sconfitto la sorpresa del torneo, il Foolad Sirjan Iranian, in quattro set (25-23, 25-11, 23-25, 26-24).ha avuto la meglio nella seconda semifinale della Cucine Lube Civitanova: l’Itas ha vinto il derby per 25-20, 28-26, 25-19 grazie ad una grande prestazione difensiva e ad una perfetta gestione di Sbertoli di tutti i propri attaccanti.