Adriano Talenti | lezione di Milei a Roma Keynes? Il male

Nell'epoca in cui il contenuto politico si fa per immagini, già ne basterebbe una: il presidente dell'Argentina Javier Mi lei attraversa il cortile di Palazzo Chigi sotto una di quelle piogge malandrine che spesso affliggono. Accanto a lui, un incaricato del cerimoniale a reggere l'ombrello. Raggiunge la premier italiana Giorgia Meloni che lo aspetta sotto il loggiato e i due riassumono il loro saluto in un abbraccio, prima di concedersi alle foto ufficiali. È il senso visivo di una sintonia politica che il leader argentino, arrivato al potere esattamente un anno fa ha da subito intessuto con la presidente del consiglio italiana. L'incontro è durato circa un'ora, e al termine non sono state rilasciate dichiarazioni. Una nota di Palazzo Chigi, tuttavia spiega che il momento ha fornito la base per «ribadire la comune volontà di rafforzare ulteriormente il già solido partenariato bilaterale, con l'obiettivo di concludere nei prossimi mesi un Piano d'azione 20252030 che consenta di approfondire i già ampi ambiti di cooperazione tra le due nazioni».