Nerdpool.it - Tutti gli annunci dei Game Awards 2024

Leggi su Nerdpool.it

Durante la notte si svolti gli oscar del mondo videoludico, i. Come sempre, sono statiati moltissimi titoli, mentre è stato dato uno sguardo più approfondito a titoliati, ma ancora senza data d’uscita. Vediamo insiemei nuovi titoliati durante quest’edizione dei.Dave the Diver in the JungleUno degli indies più apprezzati degli ultimi tempi si aggiorna con un nuovo DLC che, questa volta, ci porterà nella giungla! Dave the Diver in the Jungle è il prossimo step del grande titolo che arriverà a fine 2025.Ninja Gaiden: RageboundNinja Gaiden: Ragebound, un platform d’azione a scorrimento laterale in 2D, che ripropone le trilogie classiche e moderne di Ninja Gaiden per NES di Koei Tecmo in una nuovissima avventura, in arrivo su PC, Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series XS e Xbox One nell’estate del 2025.