Liberoquotidiano.it - Tor Vergata inaugura corso laurea Medicina veterinaria, il primo nel Lazio

Leggi su Liberoquotidiano.it

Roma, 13 dic. (Adnkronos Salute) - E' considerata una delle colonne portanti del concetto di One Health, la strategia che riconosce l'interconnessione tra la salute degli animali, delle persone e dell'ambiente. E allaè da oggi dedicato un nuovodi, ilnelto questa mattina all'Università degli Studi di Roma Toralla presenza dei ministri Francesco Lollobrigida e Orazio Schillaci. Ilattivo da questo anno accademico 2024-2025 - le lezioni per gli 80 studenti (tra gli oltre 900 che hanno fatto domanda nei test di quest'estate) sono cominciate a novembre 2024 - raccoglie una richiesta specifica del territorio. Con oltre 60 milioni di animali da affezione in Italia, di cui circa il 10% risiede nel, l'importanza di formare professionisti dedicati al benessere degli animali domestici risulta un aspetto sempre più necessario.