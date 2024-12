Puntomagazine.it - Natale a Roma

Tra le luminarie natalizie e la segnaletica da cantiere, la capitale si prepara alle “ luci della ribalta” del Giubileo 2025.Il devoto omaggio del Pontefice, Papa Francesco, alla colonna dell’Immacolata di piazza Mignanelli, nei pressi di Piazza di Spagna, e l’inaugurazione del tradizionale mercatino di Piazza Navona, officiata dal Sindaco Gualtieri, sono gli eventi che, tra il 07 e l’8 dicembre, rispettivamente in ambito religioso e civile, hanno dato il via all’Avvento della Capitale.Piazza Navona, Caput Mundi, nei prossimi mesi, lo sarà anche di più. Il prossimo 24 dicembre sarà una data cruciale. Oltre alla Vigilia di, si aggiunge un altro evento che renderà la città sarà protagonista sulla scena mondiale: l’apertura della Porta Santa della Basilica di S. Pietro in Vaticano che darà inizio al Giubileo.