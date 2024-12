Ilfattoquotidiano.it - Monopattini: casco, targa e assicurazione con il nuovo codice della strada sono obbligatori. “Fino a 400 euro di multa per chi trasgredisce”

a 400dise non si indossa ilsul monopattino ead altri 400se non si possiede la. E poi circa 100di spesa per sottoscrivere l’di responsabilità civile, diventataa, se si vuole guidarlo. Ruota attorno a questi numeri la rivolta dei proprietari di questi mezzi elettrici e degli ambientalisti in seguito alle nuove norme previste dalla riforma del, voluta dal ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, e che da oggi entrano in vigore. Novità che hanno scatenato pure le ire delle aziende che offrono i servizi di sharing, un mercato che quest’anno ha già registrato una saturazione dopo anni di crescita con alcuni operatori che hanno abbandonato l’Italia e diverse città che hanno pubblicato nuovi bandi per limitare il numero di veicoli e operatori, tra cui Milano.