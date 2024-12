Lanazione.it - Fiorentina, Bove ha lasciato l’ospedale

Firenze, 13 dicembre 2024 – Dopo la grande paura per il malore in campo durante-Inter e i netti miglioramenti dei giorni successivi, il centrocampista viola Edoardolasciadi Careggi e torna a casa. Nei giorni scorsi gli era stato impiantato un defibrillatore sottocutaneo rimovibile, azione necessaria per poi poterlo di mettere. Nei prossimi giorniandrà al Viola Park a trovare i compagni di squadra: un ulteriore segnale delle sue buone condizioni.