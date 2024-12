Lettera43.it - Sequestrati 10 milioni di euro alla Leonteq: prodotti finanziari venduti da distributori irregolari

La Finma, l’autorità di regolamentazione dei mercati elvetica, ha disposto il sequestro in Svizzera di 9,3di franchi, pari 10di, ai danni del gruppo. L’accusa è di aver vendutoe certificati tramitenon in regola e aver «gravemente violato i suoi obblighi di gestione del rischio». La, come ricordato da Milano Finanza, offrestrutturati. Questi consentono di investire sul settore tecnologico in modo indiretto, anche attraverso, ad esempio, certificati quotati su Borsa Italiana. Ma secondo Finma laavrebbe avuto notevoli carenze per quanto riguarda la distribuzione dei propri. L’autorità ha accusato il gruppo di servirsi di«dubbi e non regolamentati», anche provenienti da Paesi non autorizzati.