Sport.quotidiano.net - Milan-Stella Rossa, Fonseca attacca la squadra: "Non sono soddisfatto della prestazione"

Leggi su Sport.quotidiano.net

o, 11 dicembre 2024 – La zampata di Abraham all’87’ salva ilche piega 2-1 lae inanella la quarta vittoria consecutiva in Champions League raggiungendo quota 12 punti e portandosi a -1 dall'Inter. L’aspetto più positivoserata dei rossoneri, che adesso poscredere davvero di entrare tra le prime otto,stati proprio i tre punti, perché lacomplessiva è stata nel complesso decisamente sottotono e appena sufficiente. Pur essendo partito bene, infatti, ilha rischiato qualcosa di troppo sulla traversa colpita da Maksimovic al 17’. Uno spauracchio a cui i rossoneri, rimasti privi per infortunio di Morata e Loftus-Cheek, hanno reagito rialzando la testa e trovando il vantaggio grazie allo splendido gol di Leao al 42’. Nella ripresa, però, gli uomini dirimasti vittima degli alti e bassi già visti più volte in questa stagione e hanno lasciato spazio a unagagliarda e capace di pareggiare con l’ex Torino Radonijc al 67’.