Maltempo Italia bufera di neve e blackout | mille persone senza luce e telefono alberi caduti

Un forteha causato disagi sull’Appennino reggiano, con circaabitazionicorrente elettrica. La metà dei residenti coinvolti risiede nel Comune di Viano, dove i tecnici di Enel sono impegnati nella riparazione della rete elettrica e hanno già attivato una “power station” mobile. Nel frattempo, per dare supporto alla popolazione più colpita, il Comune ha allestito un punto di accoglienza presso la Sede degli Alpini, in via Cadonega 46, dove numerosi cittadini hanno trovato riparo e assistenza. Nel Comune di Baiso, alcune abitazioni, tra cui quelle dianziane in difficoltà, sono state dotate di generatori di corrente per far fronte ai disagi. Anche le linee telefoniche Tim hanno subito interruzioni a causa di un guasto alla stazione mobile TIM in località Il Poggio, nel Comune di Monzuno, che è rimasta fuori servizio per diverse ore nel pomeriggio di ieri.