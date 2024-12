Calciomercato.it - Serie A, altro infortunio pesantissimo: c’è la rottura del crociato

Leggi su Calciomercato.it

L’esito dei controlli al ginocchio dopo il match giocato nell’ultimo turno non lasciano scampo:rotto e stagione finitaContinuano ad aumentare sempre di più gli infortuni nel calcio. InA è stato un weekend decisamente negativo in questo senso, con due giocatori che dovranno stare lontano dal campo per diversi mesi.Pietro Pellegri e Federico Gatti (LaPresse) – calciomercato.itNel match contro il Verona, vinto per 4-1 dall’Empoli, l’attaccante dei toscani Pietro Pellegri è stato costretto a chiedere il cambio dopo appena 11 minuti di gioco. E il responso degli ultimi aggiornamenti sul suonon ha lasciato scampo: il classe 2001 ha riportato ladeldel ginocchio sinistro. In sostanza, stagione già finita per lui.L'articoloA,: c’è ladelproviene da CalcioMercato.