L’accusa a Jay-Z | Ha stuprato una 13enne al party degli Mtv Awards

Leggi su Open.online

Shawn Corey Carter, ovvero Jay-Z, marito di Beyoncé, dovrà fronteggiare un’accusa di stupro nei confronti di una. La denuncia era stata presentata a ottobre. Come autore del reato c’era Sean Combs, al secolo Puff Diddy, insieme a un’altra celebrità. Adesso è stata ripresentata con il nome di Jay-Z. L’avvocato della donna, Tony Buzbee, ha in mano una ventina di cause civili contro Puff Diddy. Lui ha respinto le accuse definendole un tentativo di ricatto nei suoi confronti. I fatti, secondo quanto riportato, risalgono al 2000, e sarebbero avvenuti durante l’afterMtv Musicè solo l’ennesima nei confronti di Puff Daddy che andrà a processo il prossimo anno.Il caso Jay-Z«Ho fatto un po’ di ricerche su Buzbee, sembra che abbia uno schema nel mettere in scena questo tipo di teatrini», dichiara Carter in una nota pubblicata sul profilo Instagram della sua etichetta discografica Roc Nation.