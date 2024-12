Gamberorosso.it - I migliori panettoni del supermercato testati dal Gambero Rosso

Come si fa a trascorrere il Natale senza una bella fetta di panettone? Difficile, quasi impossibile, che sia un rito sacro da celebrare ad ogni costo, oppure un momento di condivisione con i propri cari. Per questo, noi delabbiamo pensato a un’ulteriore classifica, diversa da quella deiartigianali, che possa tornare utile qualora decideste di acquistarne uno al. Nel caso specifico, dopo un accurato blind test su 18 campioni acquistati in vari punti vendita sparsi per Roma, ne è uscita fuori una lista con iotto dall’esito alquanto sorprendente. Si pensi al fatto che alcune importanti aziende, con una storia alle spalle, non hanno centrato il podio o, addirittura, sono rimaste fuori dalla graduatoria finale. Irisultati sono dei lievitati che si avvicinano di più alla gioiosità natalizia, con delle note fresche di vaniglia, agrumi e buon burro, canditi succosi e un profilo aromatico pulito e sincero, il più lontano possibile dai sentori poco naturali che possono sprigionare alcuni prodotti industriali pieni di conservanti o mono e digliceridi degli acidi grassi; e sempre con una mollica soffice, umida il giusto, che fili senza sbriciolarsi e al palato scioglievole.