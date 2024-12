Ilfattoquotidiano.it - Le scarpette rosse indossate dall’attrice Judy Garland nel Mago di Oz vendute per 28 milioni di dollari

Ci sono oggetti che diventano famosi e desiderati perché rappresentativi del film o serie cult di cui sono in qualche modo protagonisti. E cosi nella top ten degli oggetti che ogni fan vorrebbe collezionare, ma qualcuno si è già accaparrato per cifre esorbitanti nel corso del tempo si sono susseguiti auto, vestiti, spade e perfino porte (quelle del Rick’s bar di Casablanca): dal tubino nero di Audrey Hepburn di Colazione da Tiffany alla spada di Aragorn de Il Signore degli anelli: Il ritorno del re, dalla Aston Martin di James Bond alla Spada laser di Luke Skywalker di Guerre stellari. Nella lista degli oggetti c’erano anche le iconichedi rubino(1922-1969) nel film Ildi Oz (1939) del regista Victor Fleming: sono stateall’asta sabato pomeriggio 7 dicembre per 28di, raggiungendo un record assoluto per i cimeli del mondo dello spettacolo.