La piazza Eurochocolate. Maxi stand sotto al Comune

Un bacio al cioccolato suggella l’armonia tra Arezzo e Perugia. Lì dove non rotola il pallone e regnano le tavolette, le grandi rivali nel calcio abbassano le armi e alzano il livello di dolcezza. Da ieri è aperto il-tendone di. Ingresso dal lato di via Ricasoli, percorso interno tra fiumi di cacao e le casse che già di mattina cantavano.ce l’ha fatta. Da anni si parlava con insistenza di un suo sbarco nel Mercato Internazionale ma alla fine l’unico traguardo raggiunto fu un’intesa sulle date, per evitare di calpestarsi i piedi, sia pur di cioccolato. Ma il gigante umbro non ha retto alle notizie dell’assalto alla Città del Natale e ha scelto la linea più logica, conquistarsi uno spazio al sole. Fino a dieci giorni fa lo aveva trovato nel chiostro della biblioteca, ora campeggiail, indella Libertà.