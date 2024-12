Ilrestodelcarlino.it - I fondi “fantasma”, l’assessore Bertini non trova i 300mila euro promessi. Fondazione Muse in rosso

Ancona, 6 dicembre 2024 – Teatro delle, a meno di un mese dalla fine dell‘anno le casse dellasi troverebbero con un ammanco di bilancio di circa. Si tratta della quota che l’amministrazione avrebbe garantito per passare dai 555miladi bilancio a 855mila. Una vera e propria rassicurazione quella chealla Cultura, Anna Maria, aveva espresso al Consiglio d’Amministrazione della. Durante la riunione della scorsa settimana pare che la titolare dell’assessorato avrebbe rassicurato tutti sulla possibilità di ‘portare a casa’ quella somma per coprire le spese e gli investimenti fatti nel corso del 2024 al momento di pianificare la stagione. In soldoni, è proprio il caso di dirlo, avendo annunciato un aumento del bilancio preventivo dila struttura artistica si è comportata di conseguenza potendo godere su delle risorse certe che, tuttavia, adesso non sono ancora materialmente garantite.