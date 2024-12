Ruben Amorim punta sul centrocampista del Barcellona

Leggi su Justcalcio.com

Breaking:Frenkie de Jong è stato accostato al Manchester United (foto di Rafa Babot/Getty Images)Secondo quanto riferito, il nuovo allenatore del Manchester Unitedè entusiasta dell’obiettivo di trasferimento a lungo termine Frenkie de Jong, che era anche una priorità per il suo predecessore Erik ten Hag.De Jong è da tempo legato al Man Utd e forse non sorprende che l’accordo non si sia mai concretizzato visto che spesso è stato troppo importante per il.Tuttavia, sembra che i Red Devils restino entusiasti di De Jong, che è anche nel mirino del Tottenham, secondo un rapporto dell’outlet spagnolo Fichajes.La leggenda del Man United nomina “il ragazzo più fastidioso del calcio” all’Arsenal!Il rapporto suggerisce che i problemi finanziari delpotrebbero significare che dovrà vendere la nazionale olandese e che la Premier League potrebbe essere la sua prossima destinazione.