Sport.periodicodaily.com - Juventus vs Bologna: le probabili formazioni e dove vederla

Leggi su Sport.periodicodaily.com

Gara valida per la quindicesima giornata del campionato italiano di Serie A 2024/2025. I bianconeri devono ritornare alla vittoria che manca da due turni, ma di fronte ci sono i felsinei che invece hanno vinto quattro delle ultime cinque partite.vssi giocherà sabato 7 dicembre 2024 alle ore 18 presso l’Allianz Stadium.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADREI bianconeri hanno necessità di ripartire in fretta visto che gli ultimi due pareggi consecutivi contro Lecce e Milan ne hanno frenato la rincorsa verso la vetta. La squadra di Motta si trova ora sesta a 26 punti, a meno sei lunghezze dal Napoli capolista e non può permettersi altri passi falsi se vuole ancora credere nel titolo.I felsinei, dal canto loro, stanno attraversando un ottimo momento di forma sia in campionato, con quattro vittorie nelle ultime cinque gare, e sia in Coppa Italiahanno conquistato la qualificazione ai quarti a spese del Monza.