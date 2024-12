Bergamonews.it - Riparte la stagione della Pallanuoto Bergamo, tra ambizioni e grandi ritorni

Giovanni Foresti, nuovo allenatore (e cavallo di ritorno), non si nasconde e, dopo l’ottima amichevole disputata contro Metanopoli (al momento ai vertici dell’A2), il tecnico fissa subito gli obiettivi stagionalisquadra: una salvezza tranquilla come minimo, con un occhio rivolto anche ai playoff.Per l’ex Brixia Brescia, con cui ha conquistato uno scudetto da giocatore, accettare l’incarico è stato quasi automatico: “Ero fermo, mi hanno chiamato e abbiamo raggiunto l’accordo in cinque minuti. È stato tutto molto semplice, per me è un ritorno a casa”. Nelle parole del coach, i risultati stagionali dipenderanno in gran parte dalla continuità che la squadra saprà mantenere nell’impegno settimanale. Allenarsi con costanza è infatti fondamentale per un gruppo di questo tipo, specialmente nell’ottica di raggiungere certi traguardi.