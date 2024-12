Ilfattoquotidiano.it - Il nuovo allestimento della Galleria dei Re nel Museo Egizio a Torino mi ha raggelata: ecco perché

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

In unasfavillante, con molteplici eventi, dopo la sbornia di Artissima, del Teatro Regio tornato grande teatro lirico, del Festival del Cinema, diventato hollywoodiano, delche ha celebrato i suoi primi 200 anni, si sono aperti ampi dibattiti, anche qui in Provincia, nel senso di antica provincia dell’Impero Romano, sulle nomine.Il Teatro Regio, che sta vivendo una grande stagione con un cartellone basato sul classico come scelta di opere, ha proposto eccezionale il “Trittico Manon”, poi “Le Nozze di Figaro” e, per Natale, atteso “Lo Schiaccianoci”, con scenografie d’antan, costumi sontuosi ed eleganti, belle voci. Ha appena nominato il direttore artistico, Andrea Battistoni, che sembra mettere tutti d’accordo.Ildel Cinema non ha rinnovato il Direttore uscente, preferendo Carlo Chatrian, dopo due riconferme di Domenico De Gaetano ed Enzo Ghigo come Presidente.