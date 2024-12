Tvplay.it - Juventus, la mossa di Giuntoli per aiutare Thiago Motta: ma il Napoli blocca tutto

Allaserve un attaccante evuole acquistarlo nel mercato di gennaio, ma ilhatorifiutando qualsiasi soluzioneIl campionato dellaha destato tanta preoccupazione nella mente dei tifosi per la poca costanza avuta fino a questo momento. Ai bianconeri manca praticamente mezza squadra con nove giocatori out per infortunio, e questo porta inevitabilmente tanta stanchezza tra chi viene utilizzato di più., ladiper: ma il(LaPresse) tvplay.itEcco che quindi le priorità principali a gennaio diventano un difensore centrale e un centravanti. Serve il sostituto di Bremer, si è parlato tanto di Skriniar che può essere una soluzione interessante visto che sarebbe contento di tornare in Serie A, visto che per Luis Enrique non è un giocatore imprescindibile.