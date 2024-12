.com - Promozione / La Jesina sola (è la prima volta) al comando

Leggi su .com

I leoncelli hanno vinto a Marina. A ruota Fermignanese e Vismara che hanno pareggiato in casa contro Lunano e Vigor Castelfidardo. Si è fatto sotto il Gabicce Gradara corsaro a MoieVALLESINA, 2 dicembre 2024 – Per lalaaldellaGirone A.Già in precedenza i leoncelli avevano stazionato sul gradino più alto della classifica ma sempre in compagnia (le prime tre giornate di campionato).I leoncelli, che hanno vinto a Marina, hanno scavalcato sia la Fermignanese che il Vismara entrambe uscite con due pareggi in casa contro il Lunano e la Vigor Castelfidardo.ZagagliaLa squadra di Omiccioli si è presentata al ‘Simoncelli‘ con tante novità di formazione e soprattutto nei ruoli di portiere, difensore esterno destro, centrocampista.La sconfitta della domenica precedente a Gabicce ha indotto il mister leoncello a scegliere Cappuccini tra i pali, il nuovo arrivato under Myrtollari sulla linea difensiva e rispolverare Zagaglia a centrocampo dopo che il giocatore per diverse partite era sempre andato in panchina.