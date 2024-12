Nuovo prezioso tesoro alla Biblioteca Nazionale di Napoli | la I edizione Scienza Nuova

Leggi su Ildenaro.it

Ladisi arricchisce di un: la primadella «» di Giambattista Vico (1668-1744), con correzioni manoscritte al testo fatte dallo stesso filosofo napoletano . L’opera, stampata anel 1725 da Felice Mosca, era stata messa in vendita dcasa d’aste Finarte di Roma lo scorso 5 luglio. Il Ministero della Cultura, riconoscendone l’eccezionale valore storico e culturale, aveva avviato il procedimento per la dichiarazione di interesse culturale, al fine di esercitare il diritto di prelazione sull’acquisto. «L’acquisizione della preziosa primadella «» di Giambattista Vico nelle collezioni delladiè motivo di grande soddisfazione per il nostro Paese e per la città di» afferma Paola Passarelli, direttore generale Biblioteche e Diritto d’ autore «visto il rilevante valore culturale dell’opera, sia scientifico che storico.