L’ultima conferenza del ciclo sui feudi del territorio aretino durante l’età moderna, organizzato dalla Società storica

Arezzo, 2 dicembre 2024- E’ in arrivodelsuidelcon il patrocinio del Comune di Arezzo. Martedì 3 dicembre, alle ore 17,30, all’Auditorium Ducci di via Cesalpino, Luca Berti riferisce sull’atteggiamento del ceto dirigentedel Seicento di fronte all’ipotesi di creare nuovinelpiù prossimo alla città. Curato dallo stesso Berti, ilsi propone di indagare struttura, rilevanza e consistenza dell’istituto feudale nella Toscana, e in particolare nel, fino al termine del Settecento, prima con i Medici, poi con gli Asburgo-Lorena subentrati nel 1737 nel governo del granducato. Pur facendo parte a pieno titolo dell’aristocrazia toscana, il patriziatomanifesta una netta avversione, sia alle magistrature centrali di Firenze, sia al granduca Ferdinando II dei Medici (1621-1670), di fronte alle ipotesi di infeudare territori particolarmente vicini alla città.