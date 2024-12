.com - Aliquote Irpef 2025, nuovi scaglioni a chi convengono? Risposte a dubbi

Leggi su .com

Negli ultimi giorni hanno fatto molto discutere le proposte attualmente in oggetto di discussione nell’ambito della Legge di Bilancioche riguardano i. Dopo il nostro articolo pubblicato nei giorni scorsi faciamo un breve riepilogo della situazione e rispondiamo a una domanda posta da un lettore che vuole capire meglio il meccanismo di tassazione.Nuove: come funziona, chi ci perde?Leper ilsubiranno alcune modifiche rilevanti, confermate o proposte nell’ambito della Legge di Bilancio. Ecco una sintesi delle principali novità e dei cambiamenti in discussione:Conferma dell’a tre: La struttura introdotta nel 2024 sarà resa permanente nel. Glirimarranno:23% per i redditi fino a 28.