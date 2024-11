Mi manda proprio lui The Voice Kids la rivelazione a sorpresa di Linda Ecco dove ti avevamo vista

Leggi su Caffeinamagazine.it

"Milui".nell'ultima puntata di Thecondotta da Antonella Clerici: uno dei giovani talenti in gara ha rivelato in diretta di essersi presentato alle audizioni su consiglio di un big della televisione italiana. "È stato lui a suggerirmi di partecipare". E, 13 anni, ha seguito alla lettera il consiglio di questo personaggio famoso e amato dal pubblico italiano.ha conquistato il palco e i cuori dei coach con una magistrale interpretazione di Sei nell'anima di Gianna Nannini. Il primo a girarsi è stato Gigi D'Alessio, seguito poco dopo da Clementino. Alla fine, però, la dodicenne ha scelto di entrare nella squadra di D'Alessio. Ma anche Arisa e Loredana Bertè hanno speso parole bellissime per questa ragazza.