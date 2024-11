Nerdpool.it - LE MIE COSE PREFERITE di Susanna Tartaro: recensione

si racconta a un virtuale microfono, un po’ conduttrice, un po’ spettatrice, tra le pagine del suo ultimo intenso libro edito da Marsilio, per i cento anni della radio e i venticinque del programma diretto da lei stessa su Rai Radio 3, Fahrenheit – Le mie.TramaA duecento metri da casa sua, un Suv la centra in pieno, sfrecciando con il rosso e non curandosi di quanto fosse accaduto. Soccorsa dagli astanti indignati e preoccupati, è portata d’urgenza in ospedale dove le diagnosticano frattura del radio (assurdo scherzo del destino) e le immobilizzano il braccio con un’ingessatura simile a un “tucano”.Nel silenzio della casa e lontana dal lavoro in radio che ama tanto,ripensa alle sueche danno il titolo al programma che conduce; queste non sono solo eco della bellissima canzone di Richard Rogers e Oscar Hammerstein II del 1959 (scritta per il musical Tutti insieme appassionatamente) che dal 1999 apre il programma, ma una zona di comfort che, su di lei, ha un effetto terapeutico.